Экс-супруга Безоса отдаст половину состояния на благотворительность

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Бывшая супруга главы Amazon, богатейшего человека в мире Джеффа Безоса Маккензи Безос решила пожертвовать на благотворительность половину своего состояния в 37 миллиардов долларов.

"У меня есть несоизмеримо большое количество денег, которыми я могу поделиться", − приводит ее слова агентство Bloomberg. Как отметила Маккензи Безос, ее "подход к благотворительности и впредь будет осмысленным".

Такое заявление экс-супруга главы Amazon сделала после того, как присоединилась к филантропической кампании The Giving Pledge. В 2010 году американский предприниматель Уоррен Баффет совместно с 170 богатейшими людьми США основал благотворительную организацию "Клятва дарения". Ее участники должны отдавать на благотворительность не менее 50% своего капитала. Сейчас в кампании участвуют 204 человека из 23 стран мира.

В января 2019 года Джефф Безос и его жена сообщили, что планируют развестись после 25 лет брака. В апреле Маккензи Безос объявила о завершении бракоразводного процесса. Она уступила бывшему мужу 75% акций компании Amazon, доли в The Washington Post и компании Blue Origin.