Южная Корея и США провели ракетные пуски в ответ на испытания КНДР – СМИ

Фото: depositphotos/barselona_dreams

Южная Корея и США провели ракетные пуски в ответ на последние испытания баллистических ракет КНДР, передает Yonhap.

Отмечается, что речь идет о совместных пусках в общей сложности восьми ракет.

Ранее сообщалось, что Северная Корея произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря. Дальность полета, наибольшая высота полета снаряда и другие детали анализировали южнокорейские военные.

В свою очередь, правительство Японии выразило протест властям КНДР в связи с осуществленным в воскресенье запуском баллистических ракет.

Министр обороны Японии Нобуо Киси подчеркнул, что КНДР проявляет беспрецедентную частоту запуска ракет. По словам министра, подобные действия угрожают миру и безопасности Японии и всего международного сообщества.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости. Он добавил, что основной функцией ядерного оружия является предотвращение войны, однако его предназначение не может ограничиваться только этим.

