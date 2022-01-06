Появились сообщения о захвате телевышки Коктобе в Алма-Ате – СМИ

16:58
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Поступает информация о захвате телевизионной вышки Коктобе в казахстанской Алма-Ате. Об этом сообщает агентство KazTag в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось также и о захвате аэропорта в Алма-Ате. В связи с этим начались отмены рейсов.
В среду, 5 января, стало известно и о том, что протестующие захватили алма-атинскую резиденцию президента Казахстана. Несколько тысяч митингующих пытались прорваться на территорию, после чего стало известно о пожаре в здании.
Беспорядки в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на газ.
На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.
В связи со сложной ситуацией в стране президент Токаев запросил помощи у ОДКБ. В настоящий момент в регион уже перебрасывают миротворческие силы.
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