Появились сообщения о захвате телевышки Коктобе в Алма-Ате – СМИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Поступает информация о захвате телевизионной вышки Коктобе в казахстанской Алма-Ате. Об этом сообщает агентство KazTag в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось также и о захвате аэропорта в Алма-Ате. В связи с этим начались отмены рейсов.

В среду, 5 января, стало известно и о том, что протестующие захватили алма-атинскую резиденцию президента Казахстана. Несколько тысяч митингующих пытались прорваться на территорию, после чего стало известно о пожаре в здании.

Беспорядки в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на газ.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.

В связи со сложной ситуацией в стране президент Токаев запросил помощи у ОДКБ. В настоящий момент в регион уже перебрасывают миротворческие силы.