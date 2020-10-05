Супруга Пашиняна рассказала, что их сын записался в армию на фоне конфликта в Карабахе

05 октября, 18:22
Фото: AP Photo/Vahan Stepanyan/PAN Photo via AP
Анна Акопян, жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщила, что их сын записался в армию на фоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом она рассказала в своем аккаунте в Facebook.
Она выразила гордость в связи с этим событием. Также Акопян сообщила, что гордится представителями вооруженных сил Армении.
"Мой сын записался в нашу славную армию, я горда Ашотом и всеми нашими воинами", – написала она.
Сын Пашиняна также рассказал об этом в своем аккаунте Facebook. Он сообщил, что находится в центральном пункте сбора.
Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.
Обе стороны говорили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В настоящий момент военный конфликт продолжается. В частности, недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что армия его страны взяла под контроль девять сел Джебраилского района.
Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе. Отмечается, что она будет в них участвовать при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Алиев же сообщил, что неизменным условием прекращения военного конфликта является уход армянских войск с территории Нагорного Карабаха.
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