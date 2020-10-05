Житель Колумбии выиграл в лотерею более 14,7 млн долларов

Фото: twitter.com/Baloto_Colombia

Житель города Кали в Колумбии выиграл в лотерею 56,5 миллиона песо, что в переводе на американскую валюту составляет 14,7 миллиона долларов, сообщает "Мир 24".

Выиграть ему помогла комбинация чисел 9, 17, 28, 35 и 38. Уточняется, что это уже 102-й победитель данной лотереи.

Ранее житель Великобритании забрал джекпот лотереи EuroMillions в размере 69,2 миллиона долларов. Неизвестный счастливчик оказался обладателем самого крупного выигрыша в королевстве.

А в США отец и его дочь несколько лет врали об участии в лотереях, чтобы получать налоговые вычеты за якобы выигранные деньги. В настоящее время мошенников ждет суд. Им грозит до 20 лет тюрьмы за предоставление заведомо ложных документов.

