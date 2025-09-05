Минздрав Турции не выявил инфекций от бактерии Vibri в морской воде

Фото: depositphotos/slava296

Проведенный в Турции анализ морской воды не выявил инфекций, вызванных бактерией Vibrio. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий Минздрав.

Гид в Стамбуле Анастасия ранее рассказала агентству, что купание в море в турецкой Аланье привело к госпитализации семьи из-за наличия инфекции в морской воде.

В министерстве подчеркнули, что непрерывно мониторят ситуацию на фоне сообщений о массовых отправлениях россиян на пляжах курорта.

"Вопреки упомянутым сообщениям, никаких отклонений в результатах анализа проб морской воды не выявлено, и случаев заболеваний, вызванных бактериями Vibrio, в нашей стране не зарегистрировано", – говорится в сообщении минздрава.

В ведомстве призвали принять данные заявления в качестве основы для получения точной и достоверной информации по ситуации.

В июле турецкие врачи предупредили туристов об опасной бактерии Vibrio, вызывающей холеру. Некоторые разновидности этой бактерии могут спровоцировать заболевание, которое сопровождается диареей и потерей жидкости, приводит к тканевым инфекциям, сепсису и некротизирующему фасцииту.

При этом в Роспотребнадзоре заявили, что распространение бактерий носит сезонный характер. Для профилактики заражения необходимо мыть руки и избегать льда из некипяченой воды.

В начале сентября в СМИ появилась информация, что путешественники жалуются на вирус, который подхватывают на турецких пляжах. В свою очередь, в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) уточнили, что туроператоры не получали массовых обращений и жалоб от находящихся в Турции россиян.