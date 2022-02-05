С начала 2022 года Украина получила от США 650 тонн военного снаряжения

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Фото: AP Photo/Chris Seward
С начала текущего года Соединенные Штаты доставили на Украину свыше 650 тонн военного снаряжения. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников у себя в Twitter.
"Восьмая птица прибыла в Киев! Вес сегодняшнего груза военного снаряжения для наших вооруженных сил составляет 86 тонн. С января 2022 года наши партнеры из США прислали на Украину больше 650 тонн оборонительных боеприпасов", – написал он.
Ранее в ДНР сообщили, что Украина стягивает механизированные подразделения ВСУ на усиление группировки силовой операции в Донбассе. Аналогичные сведения поступали и от ЛНР.
Комментируя данную информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каждая дополнительная единица оружия, поставляемая Западом, вдохновляет Киев на силовое решение внутриукраинского конфликта.
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