Фото: AP Photo/Chris Seward

С начала текущего года Соединенные Штаты доставили на Украину свыше 650 тонн военного снаряжения. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников у себя в Twitter.

"Восьмая птица прибыла в Киев! Вес сегодняшнего груза военного снаряжения для наших вооруженных сил составляет 86 тонн. С января 2022 года наши партнеры из США прислали на Украину больше 650 тонн оборонительных боеприпасов", – написал он.

Ранее в ДНР сообщили, что Украина стягивает механизированные подразделения ВСУ на усиление группировки силовой операции в Донбассе. Аналогичные сведения поступали и от ЛНР.

Комментируя данную информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каждая дополнительная единица оружия, поставляемая Западом, вдохновляет Киев на силовое решение внутриукраинского конфликта.

