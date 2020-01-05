NYT сообщила о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки

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Дональд Трамп приказал убить иранского генерала Касема Сулеймани наперекор министерству обороны и вопреки последним разведданным, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне и Белом доме.

По данным издания, чиновники из военного ведомства предлагали президенту США ликвидировать Сулеймани, но рассматривали это как "крайнюю меру", сомневаясь, что он решится на этот шаг.

28 декабря Трамп приказал ВВС США нанести удары по позициям шиитского движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке. Эта атака спровоцировала массовые акции протеста перед американским посольством в Багдаде.

Уже 2 января американский лидер высказался за крайний вариант, что, как пишут авторы статьи, "ошеломило" Пентагон. Такому решению Трампа якобы послужили сообщения разведки об угрозах американским посольствам, консульствам и военному персоналу в Сирии, Ираке и Ливане, поскольку Сулеймани недавно посетил свои военные части в этих странах и якобы планировал "неизбежную" атаку.

Некоторые чиновники одновременно заявляли, что передвижения генерала были обычным делом. Также отмечается, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не дал согласия на проведение антиамериканской атаки.

Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операцию по уничтожению провели американские военные по указанию президента США Дональда Трампа.

Глава МИД России Сергей Лавров после случившегося заявил американскому коллеге Майку Помпео, что акции по устранению официальных лиц суверенного государства нарушают международное право. По мнению Лаврова, произошедшее заслуживает осуждения.

Он обратил внимание, что действия американских властей чреваты тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности. Российский министр отметил, что такие шаги ведут к новому витку эскалации в регионе.

Озабоченность случившимся выразили также в МИД Италии, Армении, Египта, с сожалением отнеслись и в МИД Турции. Негативно отреагировали Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Глава МИД Ирана в разговоре с Генсеком ООН назвал убийство Сулеймани терактом со стороны США.

В Минобороны РФ считают шаги Штатов недальновидными, ведущими к эскалации обстановки в Ближневосточном регионе. Это приведет к серьезным негативным последствия для всей системы международной безопасности, обратили внимание в министерстве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила схожую точку зрения. Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев полагает, что инцидент приведет к столкновениям американцев и радикалов-шиитов.

Помпео сказал, что часть населения Ирака и Ирана воспримет авиаудар американских сил как акт свободы. Дональд Трамп отметил, что Сулеймани был ответственен за гибель миллионов человек, в том числе американцев. Лидер США заключил, что иранского генерала нужно было устранить много лет назад.