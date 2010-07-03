Британские депутаты приняли ко второму чтению законопроект об отсрочке Brexit

20:43
20:43
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Фото: ТАСС/PA Wire/House of Commons
Палата общин парламента Великобритании приняла ко второму чтению законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit на три месяца.
Если документ будет принят нижней палатой, то далее он перейдет на рассмотрение Палаты лордов.
Документ идет вразрез с позицией премьер-министра Бориса Джонсона, который выступает за "жесткий" вариант выхода страны из состава ЕС, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что правящая в Великобритании Консервативная партия утратила большинство в парламенте после того, как ее ряды покинул очередной депутат. Из состава вышел бывший заместитель министра юстиции Филипп Ли. Он присоединился к Либерально-демократической партии.
Теперь Джонсон не сможет получить большинство в ходе голосований в Палате общин даже при поддержке Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии, которая является союзником консерваторов.
До 31 октября Великобритания должна выйти из ЕС, хотя изначально Brexit планировался на 29 марта 2019 года. Лидеры Евросоюза дали отсрочку после того, как британский парламент трижды отказался утвердить соглашение.
Из-за провала голосований в отставку ушла британский премьер-министр Тереза Мэй.
Борис Джонсон в эфире телеканала ITV сообщил, что Лондон не обязан выплачивать отступные в размере 39 миллиардов фунтов (48 миллиардов долларов).
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