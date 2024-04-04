Самый пожилой японец скончался в возрасте 112 лет – Kyodo

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Самый пожилой в Японии мужчина скончался в возрасте 112 лет. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

Гисабуро Сонобэ скончался в префектуре Тиба, по соседству с Токио. Дата его смерти и ее причины не разглашаются по требованию родственников мужчины.

Ранее сообщалось, что самый пожилой житель Литвы Юозас Меряцкас ушел из жизни в возрасте 109 лет. На данный момент в Литве насчитывается 339 человек в возрасте старше 100 лет.

Летом 2023 года в Бразилии умер Хосе Паулино Гомес – самый старый на тот момент человек в мире. Он несколько дней не дожил до 128 лет.