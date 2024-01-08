Старейший житель Литвы умер на 110-м году жизни

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Самый пожилой житель Литвы Юозас Меряцкас ушел из жизни в возрасте 109 лет. Об этом в эфире национального радио LRT рассказала староста Румшишской сенюнии Эугения Генявичене.

Отмечается, что в одном из населенных пунктов этого региона проживал Меряцкас.

"Он скончался в воскресенье", – поделилась Генявичене.

По информации регистра населения, Меряцкас был старейшим жителем государства. Староста уточнила, что он до конца своих дней сохранял бодрость духа.

Вместе с тем Генявичене рассказала, что мужчина нередко сам ходил в магазин, но перед Рождеством его настигла болезнь. Сейчас в Литве насчитывается 339 человек в возрасте старше 100 лет.

Летом 2023 года в Бразилии умер Хосе Паулино Гомес – самый старый на тот момент человек в мире. Он несколько дней не дожил до 128 лет. Гомес родился в 1895 году. Всю свою жизнь он занимался животноводством.