Японку выгнали из школы из-за первой любви

16:07
Фото: depositphotos/imtmphoto
В Японии девушка подала иск в размере 3,7 миллиона иен (около 35 тысяч долларов) на свою бывшую школу из-за того, что ранее ее отстранили от учебы в связи с нарушением запрета на свидания, сообщает агентство Kyodo.
Отмечается, что в 2019 году девушка училась в частой школе Хорикоси в Токио и встречалась с молодым человеком. Администрация школы узнала об этом и потребовала ее покинуть учебное заведение. Позднее руководство поставило условие: либо девушка сменит школу, либо не получит аттестат и рекомендации в вуз.
По данным агентства, на первом же заседании суда школа избрала наступательную позицию. Девушка же указала на "нелепость" действующих в школе правил, а также заявила о вторжении администрации учреждения в ее личную жизнь, рассказав, что преподаватели требовали рассказать им, занималась ли она сексом на свиданиях.
Подобный случай уже имел место в октябре 2017 года, когда ученица одной из школ в Осаке подала в суд на администрацию учреждения из-за того, что ее заставили покрасить каштановые волосы в обычный для Японии черный цвет, угрожая исключением. Из-за окрашивания девушка повредила волосы и кожу головы.
Ранее японское правительство приняло поправки к закону о предотвращении издевательств над детьми, согласно которым запрещаются телесные наказания в семье. Такое решение властей Японии вызвал рост числа смертей несовершеннолетних из-за издевательств родителей. Часто родители называют это "воспитательными мерами".
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