Город в США предлагает деньги за переезд в него

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Власти города Натчез штата Миссисипи, США, предлагают деньги удаленщикам, желающим переехать к ним. Таким образом они намерены увеличить численность населения. Как сообщает Independent, сейчас в Натчезе насчитывается 15 тысяч жителей.

По программе Shift South предусматривается материальная помощь в размере до 2,5 тысячи долларов для переезда и ежемесячное пособие в 300 долларов в первый год для адаптации.

Переезжающие должны иметь работу за пределами штата и находиться на удаленке. Также они должны приобрести дом не дешевле 150 тысяч долларов, в котором нужно прожить не менее года.

Ранее сообщалось, что для привлечения молодых жителей власти итальянской коммуны Санто-Стефано будут выдавать гранты на переезд. Уточняется, что в деревне Санто-Стефано-ди-Сессанио, которая расположена в регионе Абруццо, проживает 115 человек. Только 13 из них моложе 20 лет, а 41 – старше 65.