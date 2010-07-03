Правительство Японии предложило запретить телесные наказания в семье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Японское правительство на заседании 19 марта приняло поправки к закону о предотвращении издевательств над детьми, согласно которым запрещаются телесные наказания в семье, сообщает телеканал NHK.

Также поправки предполагают работу юристов и врачей при детских консультациях. Если поправки примет парламент, они вступят в силу 1 апреля 2020 года.

Такое решение властей Японии вызвал рост числа смертей несовершеннолетних из-за издевательств родителей. Часто родители называют это "воспитательными мерами".

В начале года общественность всколыхнула история 10-летней Миа Курихары, замученной своими родителями. В конце января девочку обнаружили мертвой в ванной своей квартиры после продолжительных издевательств и избиений ее отцом. Следствие позже выяснило, что в школьной анкете ребенок признался, что ее регулярно избивает отец, и попросила учителя о помощи. Однако, вместо того, чтобы встать на защиту девочки, органы опеки передали анкету в руки ее отца.

В январе из школы в органы поступило сообщение, что Миа с начала года ни разу не появлялась на занятиях. Мать девочки позже рассказала, что отец ежедневно избивал ее, заставлял часами стоять, не давал спать, будил среди ночи и бил, поливал ледяной водой. Из-за многочисленных ссадин на теле ребенка отец не пускал ее в школу и на улицу, опасаясь огласки. Через пару дней после сообщения из школы Миа умерла после очередного обливания ледяной водой. Патологоанатомы установили, что как минимум за два дня до смерти ребенок ничего не ел.

В прошлом году девочку уже забирали органы опеки в связи с подозрениями на издевательства со стороны родителей, однако без каких-либо веских оснований ее отпустили домой.