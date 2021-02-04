В Британии девочка предсказала появление смартфонов и умных домов еще в 1969 году

14:15
Фото: depositphotos/valphoto
Реставратор мебели Питер Бекертон из британского города Питерборо обнаружил в старом диване письмо со сбывшимися предсказаниями, сообщает Mirror.
Записка, написанная 23 февраля 1969 года, принадлежала 11-летней девочке. В письме школьница фантазировала, как будут выглядеть ее жизнь и мир в будущем.
Девочка описывала 1980 год, однако ее предсказания стали актуальны к началу XXI века. В частности, юная англичанка предположила, что в будущем у телефона появится экран и собеседника можно будет видеть. Она подчеркнула, что это устройство будет напоминать телевизор.
Сам телевизор, как она предполагала, превратится из небольшой коробки в большой экран, управлять которыми можно будет с помощью кнопок в подлокотнике кресла. Девочка также предположила, что двери в домах будут электрическими, открываясь по нажатию кнопки.
Были в письме и несбывшиеся пророчества. К примеру, англичанка представляла, что в будущем насытиться можно будет с помощью своеобразной жевательной резинки, после которой не надо мыть грязную посуду.
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