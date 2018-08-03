Турция и США провели переговоры по вопросу санкций

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с госсекретарем США Майком Помпео для обсуждения вопроса санкций. Об этом передает "Газета.ру".

По словам Чаушоглу, США и Турция договорились о тесном взаимодействии для решения возникших вопросов между государствами.

Ранее минфин США ввел санкции в отношении глав двух турецких министерств – юстиции и внутренних дел. Такое решение, по версии американской стороны, было принято после того, как в Турции обвинили американского пастора Эндрю Брансона в попытке создать христианское государство.

В свою очередь, Анкара пообещала ответить на санкции Вашингтона и призвала Соединенные Штаты отказаться от своего решения.