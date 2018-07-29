Турция не будет отказываться от иранского газа из-за санкций США – Эрдоган

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Анкара не откажется от ввоза иранского газа из-за санкций Вашингтона против Тегерана, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Я говорил Обаме, и повторил Трампу, что Турция закупает у Ирана газ" – цитирует лидера государства Anadolu. Президент уточнил, что у страны нет альтернативных поставщиков этого вида топлива.

Эрдоган подчеркнул, что в сложившейся ситуации, Штаты могут потерять союзника в лице Турции.

Новые санкции против Ирана обсуждаются с тех пор, как в мае Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения с государством по его ядерной программе. Он пообещал восстановить санкции против Тегерана и других стран, ведущих бизнес со страной.

Кроме того, отношения Турции и США напряжены из-за нескольких нерешенных вопросов между государствами. Штаты не устраивает то, что Анкара закупает у России новое вооружение. Турция, в свою очередь, предъявляет Вашингтону претензии по поддержке организаций, которые в стране считают экстремистскими.