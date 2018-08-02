Турция пообещала США ответить на введение санкций

2 августа, 09:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Анкара ответит на санкции Вашингтона, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в своем Twitter. Во внешнеполитическом ведомстве призвали Штаты отказаться от неверного решения.
"Мы решительно выступаем против санкционного решения минфина США по нашей стране", – говорится в заявлении МИД.
Вашингтон неуважительно вмешивается в юридическую систему Турции, полагают в ведомстве, такие действия не объяснить понятиями права и справедливости.
"Мы не сможем решить наши проблемы, если администрация США не поймет, что не достигнет своих незаконных требований с помощью таких методов", — написал Чавушоглу в Twitter.
Под незаконными требованиями он понимает выдачу американского пастора Эндрю Брансона, арестованного в Турции. Помимо пастора в заключении находятся и другие американцы, а также граждане Турции, которые работали в дипмиссии США. Их подозревают в поддержке исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена – предполагаемого вдохновителя восстания 2016 года.
Президент США Трамп потребовал немедленно освободить пастора-евангелиста Эндрю Брансона, пригрозив Турции последствиями в случае отказа.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: