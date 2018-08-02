Турция пообещала США ответить на введение санкций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Анкара ответит на санкции Вашингтона, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в своем Twitter. Во внешнеполитическом ведомстве призвали Штаты отказаться от неверного решения.

"Мы решительно выступаем против санкционного решения минфина США по нашей стране", – говорится в заявлении МИД.

Вашингтон неуважительно вмешивается в юридическую систему Турции, полагают в ведомстве, такие действия не объяснить понятиями права и справедливости.

"Мы не сможем решить наши проблемы, если администрация США не поймет, что не достигнет своих незаконных требований с помощью таких методов", — написал Чавушоглу в Twitter.

Под незаконными требованиями он понимает выдачу американского пастора Эндрю Брансона, арестованного в Турции. Помимо пастора в заключении находятся и другие американцы, а также граждане Турции, которые работали в дипмиссии США. Их подозревают в поддержке исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена – предполагаемого вдохновителя восстания 2016 года.

Президент США Трамп потребовал немедленно освободить пастора-евангелиста Эндрю Брансона, пригрозив Турции последствиями в случае отказа.