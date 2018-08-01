США ввели санкции против глав двух турецких министерств

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Министерство финансов США ввело санкции против глав двух турецких министерств – юстиции и внутренних дел, сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретарь Белого дома Сары Сандерс, такое решение связано с делом американского пастора Эндрю Брансона.

В Турции Брансона обвинили в попытке создать христианское государство. Он удерживается в стране с октября 2016 года.

Дональд Трамп рассчитывая на освобождение американского гражданина, в качестве ответной уступки потребовал у Израиля освободить Эбру Озкан, которую обвинили в связях с организацией ХАМАС.

15 июля Озкан была депортирована, однако Брансон так и остался в Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не обещал, что вернет Брансона США.