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03 июня, 11:24

В мире

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Об этом сообщает RT.

Соответствующая информация следует из онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее российские военнослужащие поразили общевойсковой полигон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, атаке подверглись склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цех производства и места хранения ударных дронов.

В Минобороны России заявили, что бойцы продолжат наносить массированные удары в ответ на террористические атаки и провокации со стороны Украины. ВС РФ попадают исключительно по военным объектам и украинским предприятиям ВПК.

Российская армия начала активно использовать в зоне спецоперации тактику "тройного удушающего захвата", с помощью которой вооруженные силы эффективно подавляют украинскую оборону, писали до этого СМИ. Журналисты отмечали, что тактика включает три этапа: наземные атаки, разведку дронами и авиаудары с большого расстояния.

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