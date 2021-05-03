В Чехии министра раскритиковали за слова о взрывах во Врбетице

Фото: AP/Petr David Josek

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш намерен обсудить с министром юстиции республики Марией Бенешовой ее высказывания об инциденте по Врбетице. Об этом заявил первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек.

Выступая на телевидении, он подчеркнул, что Бенешева не присутствовала на заседаниях, где были представлены подробности об инциденте. При этом министр "получила лишь общую информацию", указал Гамачек.

"Ее интервью меня совсем не порадовало. Оно не было в интересах Чехии", – добавил глава МВД. Он заключил, что полиция работает только с одной версией – "российским следом".

29 апреля Бенешова сообщила о существовании нескольких версий причин инцидента во Врбетице.

До этого президент Чехии Милош Земан в обращении к народу тоже заявил, что в Чехии работают с двумя версиями: неосторожное обращение с боеприпасами и агенты иностранных спецслужб.

17 апреля Прага сообщила о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб.

Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.

Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов. Они объявлены в розыск.

МИД РФ назвал обвинения "голословными и надуманными", а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.