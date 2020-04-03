Почти 70 стран поддержало призыв о прекращении боевых действий по всему миру

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что его призыв о прекращении всех ныне протекающих боевых действий поддержало порядка 70 стран. Об этом сообщает ТАСС.

"Призыв поддерживает все больше стран, на данный момент около 70, а также региональные партнеры, негосударственные организации, гражданское сообщество и посланники мира ООН", – заявил Гутерриш.

На предложение генсека ООН отреагировали, в частности, регионы с большим количеством вооруженных конфликтов – Колумбия, Камерун, Южный Судан, Филиппины и Украина. Несмотря на это, Гутерриш пока указал на определенную разницу между публичными заявлениями и фактическими действиями.

Российская Федерация вошла в число стран, которые поддержали предложение ООН.

Ранее в российском постпредстве при ООН выразили сожаление в связи с блокировкой декларации о солидарности в борьбе с коронавирусом, инициированной Россией в соавторстве с 28 государствами.

