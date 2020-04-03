Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

17:28

Почти 70 стран поддержало призыв о прекращении боевых действий по всему миру

за рубежом политика общество

Фото: ТАСС/Bebeto Matthews/АР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что его призыв о прекращении всех ныне протекающих боевых действий поддержало порядка 70 стран. Об этом сообщает ТАСС.

"Призыв поддерживает все больше стран, на данный момент около 70, а также региональные партнеры, негосударственные организации, гражданское сообщество и посланники мира ООН", – заявил Гутерриш.

На предложение генсека ООН отреагировали, в частности, регионы с большим количеством вооруженных конфликтов – Колумбия, Камерун, Южный Судан, Филиппины и Украина. Несмотря на это, Гутерриш пока указал на определенную разницу между публичными заявлениями и фактическими действиями.

Российская Федерация вошла в число стран, которые поддержали предложение ООН.

Ранее в российском постпредстве при ООН выразили сожаление в связи с блокировкой декларации о солидарности в борьбе с коронавирусом, инициированной Россией в соавторстве с 28 государствами.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать