Трамп приветствовал идею Путина по саммиту членов Совбеза ООН - посол США

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Президент США Дональд Трамп поддерживает идею президента РФ Владимира Путина, который предложил организовать саммит пятерки постоянных членов Совета безопасности ООН. Об этом сообщает РИА Новости по ссылкой на посла США в России.

Дипломат Джон Салливан заявил, что провести его можно в Америке, а именно в Нью-Йорке.

"Президент Трамп приветствовал идею президента Путина созвать саммит "пятерки" и предложил провести его на территории США на полях "недели высокого уровня" сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Но ни место, ни время проведения саммита пока окончательно не согласованы", - объяснил посол.

По словам Джона Салливана, речь может пойти о контроле над вооружениями. Это укладывается в формат переговоров по стратегической стабильности, которые ранее уже велись между Вашингтоном и Москвой.

В число постоянных членов Совета безопасности ООН, помимо РФ и США, входят Китай, Франция и Великобритания. Ранее сообщалось, что КНР и Франция уже поддерживают данную идею.

Ранее глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов раскритиковал участников заседания Совбеза ООН по крымскому вопросу. Дипломат назвал встречу "пропагандистским шабашем".

