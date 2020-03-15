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Политика

15 марта, 22:36

Трамп приветствовал идею Путина по саммиту членов Совбеза ООН - посол США

политика общество

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп поддерживает идею президента РФ Владимира Путина, который предложил организовать саммит пятерки постоянных членов Совета безопасности ООН. Об этом сообщает РИА Новости по ссылкой на посла США в России.

Дипломат Джон Салливан заявил, что провести его можно в Америке, а именно в Нью-Йорке.

"Президент Трамп приветствовал идею президента Путина созвать саммит "пятерки" и предложил провести его на территории США на полях "недели высокого уровня" сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Но ни место, ни время проведения саммита пока окончательно не согласованы", - объяснил посол.

По словам Джона Салливана, речь может пойти о контроле над вооружениями. Это укладывается в формат переговоров по стратегической стабильности, которые ранее уже велись между Вашингтоном и Москвой.

В число постоянных членов Совета безопасности ООН, помимо РФ и США, входят Китай, Франция и Великобритания. Ранее сообщалось, что КНР и Франция уже поддерживают данную идею.

Ранее глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов раскритиковал участников заседания Совбеза ООН по крымскому вопросу. Дипломат назвал встречу "пропагандистским шабашем".

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