Трамп поддержал инициативу Путина о саммите "пятерки" Совбеза ООН

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Президент США Дональд Трамп поддержал инициативу провести саммит "пятерки" членов Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Лавров заявил, что на повестке дня сейчас стоит вопрос стратегической стабильности в мире, который требует оперативных и неординарных шагов, добавив, что если более глобально говорить, то речь идет о "выживании человечества".

"В более широком плане речь идет о выживании человечества. Впервые за многие годы эксперты начинают говорить и о вероятности ядерной войны. Это недопустимо", – заявил Лавров.

Он напомнил, что еще президент СССР Михаил Горбачев вместе с Рональдом Рейганом заявляли, что в ядерной войне не может быть победителей, потому что она никогда не должна начаться.

"Мы предложили нашим американским коллегам подтвердить эту позицию в новых условиях. Прошло уже более 1,5 лет, а может, двух лет, ответа мы пока не получили. <...> Считаю, что и этот вопрос должны обсудить лидеры "пятерки", – добавил министр, уточнив, что место и время встречи пока согласовываются.

В январе в рамках выступления на Всемирном форуме памяти Холокоста российский лидер предложил провести саммит лидеров России, Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году, на котором необходимо затронуть проблемы мирового характера.

Местом проведение Путин предложил сделать ту страну, в которой будет удобно встретиться коллегам. В российском МИД при этом сообщали, что встреча может пройти на юбилейной сессии Генассамблеи в Нью-Йорке в сентябре, однако договоренности об этом пока нет.

