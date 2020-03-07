Заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Фото: ТАСС/Seth Wenig/AP
Заседание Совбеза ООН, на котором странами Запада обсуждался крымский вопрос, сравнили с пропагандистским шабашем. Такое заявление сделал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
"Пропагандистский шабаш, устроенный в Нью-Йорке, выглядел довольно неубедительным и напоминал разговор "слепого с глухим", – приводит РИА Новости его слова.
Также он добавил, что организаторы встречи не предоставили слово самим крымчанам, пытавшимся связаться с заседающими по видеосвязи.
Молохов отметил, что заседания членов Совбеза ООН по формуле Аррии не подходит для неформальных встреч, на которых происходит обмен мнениями.
Ранее американский дипломат заявил, что США не признает Крым российской территорией. Он сравнил это с непризнанием американцами вхождения государств Прибалтики в состав Советского Союза.
Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на подобное заявление. Он отметил, что положение прибалтийских республик и ситуация с Крымом – совершенно разные вещи, в связи с чем сравнение Гилмора нельзя считать корректным.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. На всеобщем голосовании почти 97% избирателей проголосовало за выход полуострова из состава Украины и присоединение к России.
Большинство стран – членов ООН не признали итогов голосования и поддержали территориальную целостность Украины. Присоединение Крыма к России способствовало введению антироссийских санкций.
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