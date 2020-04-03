89-летний экс-глава "Формулы-1" станет отцом в четвертый раз

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Бывший глава чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" Берни Экклстоун станет отцом в четвертый раз, сообщает News.ru.

Через три месяца у 89-летнего миллиардера и его 44-летней супруги родится сын. От первых двух браков у Экклстоуна есть три дочери.

Сейчас британец вместе с женой находятся в Бразилии – на его ферме, расположенной недалеко от Сан-Паулу.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что у 74-летнего Евгения Петросяна и его супруги Татьяны Брухуновой родился ребенок. Супруги якобы прибегли к услугам суррогатной матери.

Юморист женился в пятый раз в начале декабря. Новой избранницей артиста стала его помощница Татьяна Брухунова. По версии поклонников Петросяна, именно его ассистентка является вероятной причиной разрыва с Еленой Степаненко.

