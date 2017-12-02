Макфол осудил возможный отзыв допуска американских СМИ в Госдуму

2 декабря, 13:45
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Бывший посол США в РФ Майкл Макфол отрицательно отнесся к инициативе российских парламентариев отозвать допуск американских СМИ в Госдуму.
"Плохо. Потому что должны быть включены всякие (СМИ)", – приводит РИА Новости ответ Макфола на вопрос об отношении к предложению российских парламентариев.
В нижней палате парламента планируют принять постановление, согласно которому всем американским СМИ запретят посещать Госдуму. Решение станет ответом на лишение журналистов RT аккредитации в конгрессе США после регистрации телеканала в качестве иностранного агента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с пониманием отнесся к инициативе парламентариев.
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