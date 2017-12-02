Макфол попросил Антонова помочь снять санкции для возвращения в Россию

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Бывший посол США в Москве Майкл Макфол попросил посла России в США Анатолию Антонову помочь снять с него визовые санкции.

По словам Макфола, он хочет снова посетить Россию: у него в стране много друзей. Экс-посол подчеркнул, что "с нетерпением" ждет возможности побывать в ближайшее время в России.

"Я несколько лет жил в России. Вы же знаете, что я нахожусь под санкциями. Я обсудил это с Антоновым, чтобы я смог приехать в Россию", – приводит его слова РИА Новости.

Должность посла США в Москве Макфол занимал с 2012 по 2014 годы. В ноябре он попал в санкционный список. Сам бывший посол считает, что ограничения коснулись его из-за "тесных связей с Обамой", якобы в отместку за санкции в отношении "близких Путину людей".

Однако в МИД объяснили, что Макфола включили в список из-за его "активного участия в разрушении двусторонних отношений" и лоббирования политики давления на Москву.

Антонов и Макфол встретились 1 декабря и обсудили некоторые вопросы двусторонних отношений.