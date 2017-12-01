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Политика

1 декабря, 12:37

Американским СМИ могут запретить посещение Госдумы

власть политика

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Всем американским СМИ запретят посещать Госдуму. В нижней палате парламента примут соответствующее постановление, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета по регламенту и контролю Ольгу Севастьянову.

По словам депутата, в понедельник, 4 декабря, этот проект рассмотрит комитет, на следующий день его внесут на рассмотрение Совета Госдумы, а в среду рассмотрят на пленарном заседании нижней палаты.

Депутаты рекомендовали принять соответствующее постановление и законодательным собраниям регионов.

Это станет ответом на лишение журналистов RT аккредитации в конгрессе США после регистрации телеканала в качестве иностранного агента.

Комментируя данное решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал его нарушением свободы слова и свободы прессы.

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