Песков назвал нарушением свободы слова лишение RT аккредитации при Конгрессе США

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Лишение RT аккредитации при Конгрессе США является нарушением свободы слова и свободы прессы заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Хотелось бы назвать чрезвычайно разочаровывающим, неверным и нарушающим принципы свободы прессы и свободы слова решение американских сенаторов и конгрессменов лишить аккредитации RT", – цитирует Пескова "Газета.ру".

По словам пресс-секретаря, принятое решение является ограничением работы СМИ, "это очень недружественные шаг, мы глубоко разочарованы".

Песков выразил надежду, что "этот неудачный период в американской истории рано или поздно завершиться все-таки восстановлением демократических свобод".

Ранее исполнительный комитет корреспондентов радио и телевидения при Конгрессе США предписал журналистам RT вернуть аккредитационные карточки. Причиной такого решения послужила регистрация телеканала RT America в качестве иностранного агента в Соединенных Штатах.

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