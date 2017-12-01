Кремль с пониманием отнесся к предложению ограничить вход в ГД для СМИ США

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Кремль с пониманием отнесся к предложениям депутатов Госдумы РФ запретить посещение нижней палаты парламента американским СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в США продолжаются вопиющие нападки на иностранные СМИ.

"Мы относимся с полным пониманием", – цитирует Пескова РИА Новости.

Подробную информацию о порядке ограничений Песков рекомендовал получать у законодателей. Он уточнил, что речь идет только о медиа из США.

Кроме того, запрет намерены поддержать в Совете Федерации. Ограничения могут быть введены в середине декабря после пленарной недели в верхней палате парламента, заявил член комиссии Совфеда по информационной политике Игорь Морозов.

"Совет Федерации поддерживает запрет на проход в Совет Федерации для всех американских СМИ, вне зависимости от их формы капитала – государственного или частного, потому что они все в своей редакционной политике проводят линию Госдепа в отношении России", – заявил Морозов.

Сенатор подчеркнул, что эти меры – ответ на лишение RT America аккредитации в конгрессе США. СМИ утратило право присутствовать на заседаниях после регистрации в качестве иноагента.

Ранее сообщалось, что Госдума запретит всем американским СМИ посещать свои заседания. 4 декабря проект рассмотрит профильный комитет, а 6 декабря – вся нижняя палата во время заседания.