Кремль с пониманием отнесся к предложению ограничить вход в ГД для СМИ США

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Кремль с пониманием отнесся к предложениям депутатов Госдумы РФ запретить посещение нижней палаты парламента американским СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в США продолжаются вопиющие нападки на иностранные СМИ.
"Мы относимся с полным пониманием", – цитирует Пескова РИА Новости.
Подробную информацию о порядке ограничений Песков рекомендовал получать у законодателей. Он уточнил, что речь идет только о медиа из США.
Кроме того, запрет намерены поддержать в Совете Федерации. Ограничения могут быть введены в середине декабря после пленарной недели в верхней палате парламента, заявил член комиссии Совфеда по информационной политике Игорь Морозов.
"Совет Федерации поддерживает запрет на проход в Совет Федерации для всех американских СМИ, вне зависимости от их формы капитала – государственного или частного, потому что они все в своей редакционной политике проводят линию Госдепа в отношении России", – заявил Морозов.
Сенатор подчеркнул, что эти меры – ответ на лишение RT America аккредитации в конгрессе США. СМИ утратило право присутствовать на заседаниях после регистрации в качестве иноагента.
Ранее сообщалось, что Госдума запретит всем американским СМИ посещать свои заседания. 4 декабря проект рассмотрит профильный комитет, а 6 декабря – вся нижняя палата во время заседания.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: