Американские СМИ могут остаться без аккредитации в Госдуме – Симоньян

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Американские СМИ могут остаться без аккредитации в Госдуме и Совете Федерации. Такое предположение высказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Комитет корреспондентов радио и ТВ конгресса единогласно проголосовал за лишение нас аккредитации на основании того, что мы иноагенты. Единогласно, Карл! Я почти не застала Советский Союз, но, говорят, это выглядело именно так", – написала Маргарита Симоньян в своем официальном канале в Telegram.

"Что-то мне подсказывает, что американские СМИ сегодня останутся без аккредитации в Госдуме и Совфеде", – сделала прогноз Симоньян.

Она также отметила, что лишение американских СМИ аккредитации не будет связано с ее выступлением в верхней палате парламента.

Ранее сообщалось, что исполнительный комитет корреспондентов радио и телевидения при Конгрессе США предписал журналистам RT вернуть аккредитационные карточки. Свое решение организация обосновала тем, что разрешения не могут быть выданы заявителю, нанятому "каким-либо иностранным правительством или его представителем".