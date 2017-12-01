Американские СМИ могут остаться без аккредитации в Госдуме – Симоньян

1 декабря, 02:11
Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
Американские СМИ могут остаться без аккредитации в Госдуме и Совете Федерации. Такое предположение высказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Комитет корреспондентов радио и ТВ конгресса единогласно проголосовал за лишение нас аккредитации на основании того, что мы иноагенты. Единогласно, Карл! Я почти не застала Советский Союз, но, говорят, это выглядело именно так", – написала Маргарита Симоньян в своем официальном канале в Telegram.
"Что-то мне подсказывает, что американские СМИ сегодня останутся без аккредитации в Госдуме и Совфеде", – сделала прогноз Симоньян.
Она также отметила, что лишение американских СМИ аккредитации не будет связано с ее выступлением в верхней палате парламента.
Ранее сообщалось, что исполнительный комитет корреспондентов радио и телевидения при Конгрессе США предписал журналистам RT вернуть аккредитационные карточки. Свое решение организация обосновала тем, что разрешения не могут быть выданы заявителю, нанятому "каким-либо иностранным правительством или его представителем".
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