В Германии прокомментировали заявление Кремля о транзите газа через Украину

02 июня, 23:20
Фото: depositphotos/mikdam
Власти Германии ответили на заявление президента России Владимира Путина об интересе к сохранению транзита газа через Украину. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что в МИД Германии посчитали важным сохранить украинский транзит вместе с "Северным потоком – 2". В качестве ответа там привели недавние слова официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
"Для федерального правительства было и остается всегда самым важным, чтобы Украина, также с "Северным потоком – 2", оставалась страной-транзитером", – подчеркнули в дипведомстве.
Там пояснили, что Германия выступает за подписание нового договора о транзите газа между Украиной и Россией. Документ является важным для обеспечения европейской безопасности в газообеспечении, заявили в МИД ФРГ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия не планирует отказываться от транзита газа через Украину. По оценкам главы государства Владимира Путина, транзит может остаться востребованным по причине того, что объемы поставляемого в Европу сырья будут увеличиваться.
До этого эксперт выразил мнение, что украинские власти смогут частично сохранить транзит российского газа в Европу через свою территорию, если предложат Москве более выгодные условия, чем при осуществлении прокачки через "Турецкий поток" и "Северный поток – 2".
31 декабря 2019 года "Газпром" и "Оператор ГТС Украины" подписали соглашение по транзиту газа через территорию Украины на пять лет. Киев рассчитывает получить более 7 миллиардов долларов.
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