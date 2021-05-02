В Азербайджан доставили первую партию вакцины "Спутник V"

Фото: ТАСС

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Азербайджан. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, препараты привезли в бакинский международный аэропорт имени Гейдара Алиева. Ценный груз встречали представители министерств иностранных дел и здравоохранения Азербайджана, а также посол РФ в Баку Михаил Бочарников.

Применение вакцины "Спутник V" в Азербайджане было одобрено в марте 2021 года.

В феврале азербайджанские власти также разрешили исследовать комбинацию "Спутника V" и AstraZeneca. На исследование отводится полгода, за которые планируется оценить иммуногенность и безопасность обоих препаратов.

Накануне, 1 мая, первая партия "Спутник V" была доставлена в Индию. Сообщалось, что это уже третий разрешенный к применению препарат от коронавируса в стране.