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Фото: AP Photo/Alex Brandon
Администрация президента США Джо Байдена обнародовала принятые Дональдом Трампом правила нанесения ударов вне зон боевых действий. Об этом пишет The New York Times.
В документе, который был принят в 2017 году, прописан набор правил, которыми Вашингтон обязан руководствоваться во время проведения "контртеррористических действий" за рубежом.
В частности, речь идет об использовании беспилотников, а также регламентации действий спецназа. Так, согласно правилам, во время операции по борьбе с террористами военные должны отдавать приоритет не ликвидации противников, а их захвату для дальнейшего получения информации.
Также командирам на местах предоставлялась свобода в принятии решений об ударах до тех пор, пока эти решения не противоречили ряду "принципов".
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов выразил мнение, что в ближайшие 20 лет Соединенные Штаты ждет экономическая катастрофа, которая может привести к распаду государства.
Он отметил, что доллар перестает быть гарантом, а американская демократия теряет статус эталона, как это было еще 15–20 лет назад. Депутат отметил, что США превращаются в "полумаргинальную страну".
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