Байден потратит 170 тыс долларов на очистку Белого дома после Трампа

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Избранный президент США Джозеф Байден перед своим заселением в Белый дом проведет самую дорогую в его истории генеральную уборку стоимостью 170 тысяч долларов, сообщает TMZ.

В рамках очистки резиденции президента за 44 тысячи долларов будет проведена "инаугурационная чистка ковров". Остальные 127 тысяч будут выделены на уборку Белого дома и его дезинфекцию.

По данным СМИ, необходимость такой масштабной уборки вызвана COVID-19, поскольку сам действующий президент США Дональд Трамп и многие сотрудники его администрации успели переболеть коронавирусом.

Ранее голосование выборщиков подтвердило избрание Джозефа Байдена президентом США. Все штаты, где Трамп оспаривал победу Байдена, отдали голоса всех своих выборщиков за демократа.

Голосование выборщиков делает результаты выборов официальными, но окончательными они станут 6 января, когда итоги утвердит конгресс. Байден назвал итоги голосования коллегии выборщиков в США "ясной победой".

Выборы президента США состоялись 3 ноября. По итогам голосования Байден назвал себя победителем, а Трамп заявил о намерении отстаивать свою победу в суде.