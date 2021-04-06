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В мире

18:10

Трамп поставил в новом кабинете кусок стены с мексиканской границы

за рубежом

Фото: twitter/StephenM

Бывший президент США Дональд Трамп установил кусок стены с мексиканской границы и собственную фигуру в виде статуэтки в новом кабинете в резиденции Мар-а-Лаго, сообщает газета New York Post.

Эти и другие предметы хорошо видны на опубликованном в Twitter его советником Стивеном Миллером снимке.

"Только что провел замечательную встречу с президентом Трампом!" – подписал Миллер фотографию.

Новый рабочий стол бывшего президента похож на тот, что стоит в Овальном кабинете Белого дома. На столе лежат газета Wall Street Journal и очки для чтения, в которых Трамп редко появляется на публике, отмечает издание.

За телефоном стоит стеклянная бутылка из-под любимого напитка Трампа – диетической колы. Примечательно, что недавно бывший президент призвал бойкотировать Coca-Cola и другие компании компаний, которые осудили новый избирательный закон в штате Джорджия.

На краю стола расположен массивный сувенир, который Трампу вручили во время его визита в калифорнийский город Калексико на границе с Мексикой в 2019 году, – металлический кусок стены с позолоченной табличкой.

У стены стоят два столика. На одном разместилась миниатюрная статуэтка бронзового цвета, которая изображает самого Трампа, на другом – рамки с семейными фотографиями.

На стене висит изображение известного мемориала на горе Рашмор в штате Южная Дакота с четырьмя скульптурными портретами президентов США.

Резиденция Мар-о-Лаго – второй по величине особняк в штате Флорида и 22-й – в США. Здание построено в 1927 году. В нем более сотни комнат и зал приемов. Из окон открывается вид на Атлантический океан. Трамп занимает лишь часть этого здания в закрытой от других зоне. Forbes оценивает особняк в 160 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что в поместье Трампа в Мар-а-Лаго проникли вооруженные люди. Предполагалось, что незваными гостями были несовершеннолетние, которые попали на частную территорию, когда уходили от погони.

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