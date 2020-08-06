Вооруженные люди проникли в поместье Трампа

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На территорию резиденции президента США Дональда Трампа, по утверждениям СМИ, проникли вооруженные люди. Поместье находится в Мар-а-Лаго. Об этом сообщают "Дни.ру".

Предполагается, что незваными гостями являются несовершеннолетние, которые попали на частную территорию случайно, когда уходили от погони.

Ранее в Москве обокрали коттедж предпринимателя Олега Тинькова. Неизвестный проник в помещение и вскрыл два сейфа. По данным столичного управления МВД, из дома были похищены вещи более чем на 1 миллион рублей.