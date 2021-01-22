Байден убрал из кабинета кнопку, которой Трамп вызывал официанта с колой

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Президент США Джозеф Байден убрал со своего стола в Белом доме красную кнопку, с помощью которой его предшественник Дональд Трамп вызывал официанта с диетической колой. Об этом сообщает AP.



Также, по данным агентства, наиболее заметной переменой в Овальном кабинете стал темно-синий ковер с президентской печатью в центре, который последний раз использовался при Билле Клинтоне. Кроме того, Байден вернул и шторы, которые были при Клинтоне, отмечает агентство.

Избранный президент США Джозеф Байден официально вступил в должность 20 января. Церемония принятия присяги на Библии состоялась на ступенях Капитолия в Вашингтоне.

Дональд Трамп покинул Белый дом до начала инаугурации. Ранее он заявлял, что не планирует посещать мероприятие.