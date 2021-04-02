Водитель протаранившей КПП у Капитолия в США машины скончался – СМИ

Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite

Водитель автомобиля, протаранившего контрольно-пропускной пункт в Вашингтоне у здания Конгресса США, скончался. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Ранее сообщалось, что неизвестный на автомобиле протаранил КПП у Капитолия. Местная полиция информировала о трех пострадавших, в числе которых были два офицера.

Уточнялось, что водитель транспортного средства впоследствии был задержан. По некоторым данным, он также получил травмы и был госпитализирован.

В связи с инцидентом в Вашингтоне ограничено движение по нескольким улицам. Сотрудникам Конгресса также разослали предупреждение о возможности внешней угрозы.

