Неизвестный на автомобиле протаранил КПП у Капитолия США

02 апреля, 20:35
В США Капитолий закрыли на вход и выход из-за "угрозы безопасности"
Неизвестный на автомобиле протаранил контрольно-пропускной пункт у Капитолия в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местной полиции.
По данным правоохранителей, в результате инцидента пострадали три человека. Виновник задержан.
Также в полиции сообщили, что в связи с расследованием несколько улиц в районе Капитолия перекрыты.
Ранее представитель Конгресса сообщил, что полиция Капитолия разослала сотрудникам сообщение об угрозе.
"Из-за внешней угрозы безопасности всем зданиям комплекса Капитолия США: вход и выход в настоящее время закрыты. Вы можете перемещаться по всему зданию, но держитесь подальше от внешних окон и дверей. Если вы на улице, спрячьтесь в укрытии", – написал специалист в Twitter.
При этом официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что не располагает информацией об угрозе безопасности в Капитолии.
В начале года в Вашингтоне протестующие сторонники экс-президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса. Они были против одобрения вступления Джо Байдена на должность главы государства. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.
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