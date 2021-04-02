Неизвестный на автомобиле протаранил КПП у Капитолия США

В США Капитолий закрыли на вход и выход из-за "угрозы безопасности"

Неизвестный на автомобиле протаранил контрольно-пропускной пункт у Капитолия в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местной полиции.

По данным правоохранителей, в результате инцидента пострадали три человека. Виновник задержан.

Также в полиции сообщили, что в связи с расследованием несколько улиц в районе Капитолия перекрыты.

Ранее представитель Конгресса сообщил, что полиция Капитолия разослала сотрудникам сообщение об угрозе.

"Из-за внешней угрозы безопасности всем зданиям комплекса Капитолия США: вход и выход в настоящее время закрыты. Вы можете перемещаться по всему зданию, но держитесь подальше от внешних окон и дверей. Если вы на улице, спрячьтесь в укрытии", – написал специалист в Twitter.

При этом официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что не располагает информацией об угрозе безопасности в Капитолии.

В начале года в Вашингтоне протестующие сторонники экс-президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса. Они были против одобрения вступления Джо Байдена на должность главы государства. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.

