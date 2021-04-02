Польша прокомментировала заявления о провокациях против "Северного потока – 2"

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В Польше отреагировали на заявления о провокациях против "Северного потока – 2". С официальным комментарием выступило Оперативное командование вооруженных сил страны.

Накануне оператор строительства "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG заявил о повышенной активности иностранных военных кораблей и самолетов в зоне прокладки. В компании отмечали, что действия зарубежной техники носят спланированный и провокационный характер.

Оперативное командование польских вооруженных сил в Twitter ответило, что ВМС Польши полностью соблюдают международное право. Военная техника страны не участвует в провокационной деятельности. При этом в ведомстве признали факт осуществления регулярных патрульных и разведывательных рейсов на Балтике.

Marynarka Wojenna RP nie prowadzi żadnej działalności prowokacyjnej i realizuje swoje statutowe zadania zgodnie z prawem międzynarodowym. Samoloty M-28B Bryza regularnie realizują loty patrolowe - rozpoznawcze w rejonie Morza Bałtyckiego. — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) April 1, 2021

Ранее способное достроить "Северный поток – 2" судно "Академик Черский" прибыло к месту укладки газопровода. Об этом сообщала компания-оператор проекта.

Газопровод "Северный поток – 2" готов на 95%. Осталось уложить около 121 километра (5%) от его общей протяженности.