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В мире

15:17

В компании-операторе оценили готовность "Северного потока – 2" в 95%

за рубежом

Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa/picture-alliance

Компания – оператор строительства газопровода "Северный поток – 2" заявила о 95-процентной готовности проекта. Об этом сообщает ТАСС.

"На 31 марта уложено 2 339 километров (из 2 460 километров), или 95% газопровода "Северный поток – 2". Осталось уложить около 121 километра (5%) от общей протяженности газопровода", – уточнили в Nord Stream 2 AG.

19 января 2021 года в США ввели санкции против судна "Фортуна", которое укладывает "Северный поток – 2", и его владельца – компании "КВТ-Рус". Под ограничениями также оказались еще шесть судов, в том числе два нефтяных танкера.

Накануне, 31 марта, стало известно о прибытии судна "Академик Черский" к месту укладки "Северного потока – 2". Корабль способен достроить газопровод. Ранее сообщалось, что судно направляется в территориальные воды Дании.

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