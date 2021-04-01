Оператор "Северного потока – 2" заявил о провокациях военных кораблей и самолетов

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Оператор строительства "Северного потока – 2" компания Nord Stream 2 AG заявила о повышенной активности иностранных военных кораблей и самолетов в зоне прокладки. Об этом сообщает RT.

В компании отметили, что действия иностранной военной техники часто носят спланированный и провокационный характер с целью создать препятствия осуществлению проекта.

Так, 28 марта в зоне трубоукладочного судна на расстоянии менее мили была замечена неопознанная подводная лодка, которая могла нанести ущерб строительству.

"С учетом того что якорные линии "Фортуны" располагаются на расстоянии более одной мили, действия подводной лодки могли вывести из строя всю систему якорного позиционирования трубоукладочной баржи и привести к аварийному повреждению трубопровода", – сказали в Nord Stream 2 AG.

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских и первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Ананских отметил, что не хочет верить в такое "бряцание оружием".

"Хочется верить, что это случайные действия противоположной стороны. Я надеюсь, что это не будет принимать длительный и массовый характер. Потому что работы коммерческой компании никак не связаны с действиями околовоенных служб", – пояснил парламентарий.

В свою очередь Гутенев выразил мнение, что провокаторы не смогут добиться такими действиями какой-либо реакции.

"Я думаю, будет спокойное отношение и выполнение работы. Какого-то реального ущерба нанести не решатся", – заключил политик.

Ранее стало известно, что газопровод "Северный поток – 2" готов на 95%. Осталось уложить около 121 километра (5%) от его общей протяженности.