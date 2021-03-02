В Словакии жителей страны обязали носить респираторы и ввели комендантский час

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Жителей Словакии обязали носить в общественных помещениях респираторы, которые обеспечивают повышенную степень защиты от COVID-19. Такое решение приняло правительство страны на внеочередном заседании. Об этом сообщает ТАСС.

Ношение респираторов станет обязательным в магазинах и при поездках в общественном транспорте с 8 марта.

С 15 марта эта мера будет действовать во всех общественных помещениях. Для детей сделано исключение. Они могут продолжать носить медицинские маски.

Также с 3 марта в стране будет действовать комендантский час с 20:00 до 01:00 по местному времени. Одновременно власти запретят гражданам с 05:00 до 20:00 уходить из дома без уважительных причин, к которым относятся поездки на работу, походы к врачам или за продуктами и товарами первой необходимости.

Выходя из дома, местные жители должны будут иметь с собой справки от работодателей или, в случае похода в ближайшие от домов магазины, удостоверения личности с указанием места жительства.

Гулять разрешается только в пределах административных границ района проживания. Вместе могут гулять члены одной семьи, проживающие в одном доме.

Накануне власти Финляндии объявили о введении чрезвычайного положения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В стране школьники и студенты будут переведены на дистанционное обучение, а в ряде регионов ограничат работу заведений общественного питания. Также вводятся ограничения на количество участников общественных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Финляндии у двух человек обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H. Согласно исследованиям, Fin-796H является уникальным вариантом вируса SARS-CoV-2. От всех предыдущих он отличается по крайней мере 15 различными участками вирусного генома.

До этого новую мутацию коронавируса выявили в Норвегии. 18 февраля сообщалось, что в стране зарегистрировано 10 случаев заражения новым штаммом. Также мутацию нашли у 30 человек в Великобритании, Дании и США.

