Финляндия введет жесткие ограничения с 8 марта

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Правительство Финляндии объявило о введении в стране с 8 марта режима жестких ограничений из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

"В Финляндии с 8 марта будет введен локдаун, который завершится 28 марта", – заявила премьер-министр Санна Марин.

Она подчеркнула, что правительство вместе с президентом готово объявить в стране чрезвычайное положение.

Уточняется, что локдаун предусматривает перевод учеников средних старших классов на дистанционное обучение, отмену всех досуговых занятий для детей и закрытие ресторанов, которое, однако, не затронет регионы со спокойной эпидемиологической обстановкой.

Также Марин отметила, что семи регионам с наиболее напряженной ситуацией необходимо перейти к более строгим ограничениям, в том числе ввести запрет собраний групп свыше шести человек.

Ранее сообщалось, что правительство Венгрии продлило ограничения из-за коронавируса в стране до 15 марта. Время их снятия будет определено специалистами в области здравоохранения. Кроме того, пройдут общенациональные консультации по данному вопросу.