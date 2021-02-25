Финляндия введет жесткие ограничения с 8 марта

17:30
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Правительство Финляндии объявило о введении в стране с 8 марта режима жестких ограничений из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
"В Финляндии с 8 марта будет введен локдаун, который завершится 28 марта", – заявила премьер-министр Санна Марин.
Она подчеркнула, что правительство вместе с президентом готово объявить в стране чрезвычайное положение.
Уточняется, что локдаун предусматривает перевод учеников средних старших классов на дистанционное обучение, отмену всех досуговых занятий для детей и закрытие ресторанов, которое, однако, не затронет регионы со спокойной эпидемиологической обстановкой.
Также Марин отметила, что семи регионам с наиболее напряженной ситуацией необходимо перейти к более строгим ограничениям, в том числе ввести запрет собраний групп свыше шести человек.
Ранее сообщалось, что правительство Венгрии продлило ограничения из-за коронавируса в стране до 15 марта. Время их снятия будет определено специалистами в области здравоохранения. Кроме того, пройдут общенациональные консультации по данному вопросу.
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