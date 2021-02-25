Венгрия продлила ограничения из-за коронавируса до 15 марта

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В Венгрии ограничения из-за коронавируса продлили до 15 марта, сообщает RT.

"Мы продлеваем до 15 марта все ограничения, связанные с COVID-19", – написал на странице в Facebook официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

По его словам, время снятия ограничений будет определено специалистами в области здравоохранения. Кроме того, пройдут общенациональные консультации, отметил он.

Ранее Национальный центр общественного здравоохранения разрешил применение в Венгрии российского препарата от коронавируса "Спутник V".

Центр завершил официальные исследования вакцины, в результате которых был сделан вывод о том, что она соответствует характеристикам производителя с точки зрения качества лекарственного средства и может использоваться на людях.