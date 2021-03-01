В ВОЗ назвали число людей с антителами к коронавирусу

05:19
Фото: TASS/EPA/FABRICE COFFRINI
Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила, что антитела к коронавирусу имеют менее 10 процентов населения мира.
В интервью, опубликованном в Twitter ВОЗ, она рассказала, что организация следит за исследованиями, в которых анализируют очаги заражения в некоторых городах мира.
По словам Сваминатан, пока результаты не позволяют говорить о достижении коллективного иммунитета, который может быть достигнут только путем проведения вакцинации.
При этом она добавила, что в некоторых местах, особенно в городских районах с большой плотностью населения, были заражены и имеют антитела около 50-60 процентов жителей.
Если жители этих территорий, не имеющие антител, приедут в места, где ниже уровень коллективного иммунитета, чем в их городе, то они могут заразиться, пояснила эксперт.
Свамината резюмировала, что поэтому ВОЗ акцентирует внимание на международном механизме доступа к вакцинам COVAX, чтобы "вакцины были у всех стран и прививки были сделаны как можно быстрее".
В COVAX участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств.
Питер Бен Эмбарек, глава международной экспертной группы ВОЗ, которая изучала в Ухане происхождение коронавируса, ранее рассказал о 13 штаммах коронавируса в городе в 2019 году.
В ВОЗ заявили, что коронавирус начал распространяться раньше декабря 2019 года
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: