В Финляндии объявили режим ЧП из-за коронавируса

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Власти Финляндии объявили о введении чрезвычайного положения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, передает RT со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

"На своем пленарном заседании правительство решило, что в стране преобладают исключительные обстоятельства, позволяющие использовать закон о чрезвычайном положении, который вступает в силу немедленно", – говорится в сообщении.

В документе уточняется, что школьники и студенты будут переведены на дистанционное обучение, а в ряде регионов страны ограничат работу заведений общественного питания. Также вводятся ограничения на количество участников общественных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Финляндии у двух человек обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H. Согласно исследованиям, Fin-796H является уникальным вариантом вируса SARS-CoV-2. От всех предыдущих он отличается по крайней мере 15 различными участками вирусного генома.

До этого новую мутацию коронавируса выявили в Норвегии. 18 февраля сообщалось, что в стране зарегистрировано 10 случаев заражения новым штаммом. Также мутацию нашли у 30 человек в Великобритании, Дании и США.

