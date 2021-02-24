У двух человек в Финляндии выявлен новый штамм коронавируса

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В Финляндии у двух человек обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H. Об этом сообщили в лаборатории Vita Laboratoriot.

"Оба человека принадлежат к одной цепи заражения в Финляндии. В той же цепи инфекции есть еще четыре пациента, которым был поставлен диагноз "коронавирус". Выходит, что в дополнение к двум подтвержденным как минимум у четырех других пациентов вариант будет иметь место", – говорится в сообщении.

Согласно исследованиям, Fin-796H является уникальным вариантом вируса SARS-CoV-2. От всех предыдущих он отличается, по крайней мере, 15 различными участками вирусного генома.

Ранее новую мутацию коронавируса выявили в Норвегии. 18 февраля сообщалось, что в стране зарегистрировано 10 случаев заражения новым штаммом. Также мутацию нашли у 30 человек в Великобритании, Дании и США.