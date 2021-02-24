У двух человек в Финляндии выявлен новый штамм коронавируса

16:49
Фото: ТАСС/Heikki Saukkomaa via www.imago-images.de
В Финляндии у двух человек обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H. Об этом сообщили в лаборатории Vita Laboratoriot.
"Оба человека принадлежат к одной цепи заражения в Финляндии. В той же цепи инфекции есть еще четыре пациента, которым был поставлен диагноз "коронавирус". Выходит, что в дополнение к двум подтвержденным как минимум у четырех других пациентов вариант будет иметь место", – говорится в сообщении.
Согласно исследованиям, Fin-796H является уникальным вариантом вируса SARS-CoV-2. От всех предыдущих он отличается, по крайней мере, 15 различными участками вирусного генома.
Ранее новую мутацию коронавируса выявили в Норвегии. 18 февраля сообщалось, что в стране зарегистрировано 10 случаев заражения новым штаммом. Также мутацию нашли у 30 человек в Великобритании, Дании и США.
Инфекционист рассказал, как может развиваться ситуация с COVID-19 в России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: